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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Ekvador'da protestolar sürüyor

13 Ekim 2019, Pazar 09:53
Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve askerden kontrolü sağlamasını istediği Ekvador'un başkenti Quito'da protestolar devam ediyor.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte askerin birçok mahallesinde kontrolü sağladığı kentte halen bazı mahallelerde protestocular ve güvenlik güçleri arasında arbede ve kovalamaca yaşanıyor. Ülke basını olaylara ilişkin bir bilgi vermezken sosyal medyada yapılan paylaşımlarda halkın kentin birçok bölgesinde tencere ve tavalara vurarak Devlet Başkanı Lenin Moreno karşısında tepki verdiği görülüyor.

Kamu binaları ve yüksek yapılara keskin nişancılar yerleştirildiği dikkat çeken görüntülere, askeri bir aracın protestocuları ezdiği ve bir göstericinin de kafasından vurulduğu anlar yansıdı.

Resmi kamu denetçisi ağır bilançoyu açıkladı

Bu arada ülkenin resmi kamu denetçi kurumu Defensoria del Pueblo yayımladığı son bültenle ülkede günlerdir süren protestoların ağır bilançosunu duyurdu.

Protesto ve şiddet olaylarında ülke genelinde 937 kişinin yaralandığı ve şimdiye kadar en az 6 kişinin öldüğü kaydedilen bültende tutuklanan ve gözaltına alınanların sayısının ise 1121'e ulaştığı belirtildi.

AA

Etiketler: Ekvador, protesto
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