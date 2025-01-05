'Ellerinizi demokrasimizden çekin'

Almanya’da Ekonomi Bakanı Habeck, aşırı sağcı AfD’ye destek veren Elon Musk’ı sert bir dille eleştirdi. Habeck, Musk’a “Demokrasimizden elinizi çekin” diye seslendi.

Almanya'nın geleceğine sosyal medya sahipleri karar veremez Spiegel’e konuşan Habeck, Musk’ın Almanya’ya yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı şeklindeki soruya, “Aşırı zenginlik, bilgi ve ağlar üzerindeki kontrol, yapay zekanın kullanımı ve kuralları hiçe sayma arzusu demokrasimize doğrudan bir saldırıdır” diye konuştu. DW Türkçe’nin haberine göre, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimlerde Yeşiller partisinin başbakan adayı olan Habeck, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde yer alacak olan Musk’ın kendi çıkarlarını gözetmek için elinden gelen her şeyi yaptığını savundu. Haber Merkezi

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