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'En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek'

05 Temmuz 2024, Cuma 15:44
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Amerika Evi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Borrell, AB'nin İsrail üzerinde etki yaratamadığını, "tek bir ülke yüzünden bu konuda birlik olamadığını" dile getirdi.

"En büyük pişmanlığım (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek oldu." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Hayal kırıklığı, Hamas'ın korkunç terör saldırılarının ardından Gazze'de yaklaşık 40 bin kişinin, birçok kadın ve çocuğun ölmesi, AB'nin ateşkes ve ardından siyasi çözüm arayışında birlik sağlayamaması oldu. Aylardır Netanyahu'dan yaptıklarını yapmamasını istedik."

"Birlik olmadan AB'nin hiçbir önemi yoktur"

AB'nin İsrail'e karşı tek ses olamamasının sonuçları olduğunu vurgulayan Borrell, "Birlik olmadan AB'nin hiçbir önemi yoktur. Gazze çatışmasındaki bölünmüşlüğümüz bizim burada bir oyuncu olmamızı engelledi. Ukrayna konusundaki birlik ise önemli bir oyuncu olmamızı sağladı." dedi.

Borrell, birlik içinde olmadıkça AB'nin dikkate alınmayacağını belirterek, "Bugün birlik, tek bir üye devlet tarafından, özellikle de Ukrayna ve Gazze üzerinden, tek bir ülke tarafından tehdit ediliyor." diye konuştu.

Borrell, "Gazze, bölündüğümüzde temel jeopolitik aktör olamadığımızın en büyük kanıtıdır. Ukrayna'da su ve gıdanın kesilmesini savaş suçu olarak kınıyorsak bunu Gazze'de de yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Gazze'de uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını destekliyor

Diğer yandan "Avrupa Dış İlişkiler Konseyi" adlı AB düşünce kuruluşunun Madrid'de düzenlenen yıllık toplantısına katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile görüşen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile Orta Doğu'da barışa, karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkilere ve uluslararası hukukun savunulmasına dayalı stratejik bir ilişki kuruyoruz." dedi.

Suudi basınına göre, toplantıda konuşma yapan Faysal Bin Ferhan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım koridoru oluşturulmasına vurgu yaptı ve "BM kararıyla Gazze'de, misyonu Filistin yönetimini desteklemek olan uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını desteklediklerini" söyledi.

AA

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Yorumlar

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  • S.topuz

    5.7.2024 18:11:21

    İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliâmların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE!

  • S.topuz

    5.7.2024 18:03:10

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, yuhhh olsunnnn!👏👏👏 😭🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    5.7.2024 17:59:46

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, yuhhh olsunnnn!👏👏👏 😭🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • Kerim Soyten

    5.7.2024 16:23:53

    Hiçbir şey için geç değil. Tek tek destek olan ülkelerle ortak çalışıp halen bu zulüm durdurulabilir.

Risale-i Nur Külliyatı

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