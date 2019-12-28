Endonezya’da Uygur zulmü protesto edildi

Endonezya’da Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı politikaları protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Başşehir Cakarta’da, düzenlenen gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı. “Çin’i boykot et”, “Müslüman Uygurlara yönelik soykırımı durdur”, “Uygurlar ile beraberiz” ve “Uygurları kurtarın” pankartları taşıyan eylemciler, Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı zulme tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin yoğun tedbir aldığı büyükelçiliğin giriş ve çıkış kapılarına barikatlar konulurken, elçilik bölgesindeki yollar da gösteri sebebiyle geçici süreyle ulaşıma kapatıldı. Gösterinin organizatörlerinden FPI üyesi Slamet Maarif yaptığı konuşmada, Uygurların hapishanelerde işkence gördüğünü ve dinî ibadetlerini yerine getirmekte özgür olmadıklarını vurguladı. Çin hükümetinden Uygurlara yönelik insan hakları ihlâllerini durdurmasını istediklerini aktaran Maarif, Uygurlar konusunda aktif eylemde bulunmayan Endonezya hükümetini de kınadıklarını belirtti. Maarif ayrıca, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan olayların uluslar arası soruşturmaya açılmasını ve İslâm İşbirliği Teşkilâtının da (İİT) bölgedeki insan hakları ihlâllerini soruşturma amaçlı ekip oluşturmasını talep ettiklerini kaydetti.

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