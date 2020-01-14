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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Enkazın ortasında yaşıyorlar

14 Ocak 2020, Salı 00:42
İsrail güçlerinin Kasım 2019’da gerçekleştirdiği saldırılarda 17 kişilik Ebu Amra ailesinin evi de yerle bir oldu.

Gazzeli aile, yağmurun ve soğuğun bastırdığı kara kış günlerinde gidecek başka yer bulamadıkları için evlerinin enkazı üzerine teneke ve naylondan derme çatma bir çadır kurdu. Çadırın önünde yaktıkları ateşin etrafında toplanan aile, ısınma, yemek pişirme ve yemek yeme gibi ihtiyaçlarını burada gidermeye başladı. Evinin enkazına bakarak hüzünlenen baba Hamude Ebu Amra, eşi, ikisi evli 7 çocuğu, 2 gelini ve 6 torununu soğuktan koruyabileceği yeni bir ev inşa etmeyi diliyor. Ebu Amra, “Tam bir trajedi içindeyiz. Gece boyu çadırın içine sızan yağmur sularını boşaltmaya çalışıyoruz. Kimse bizi görmüyor, duymuyor. Sığınacak bir yer istiyoruz. Böyle ne kadar dayanabiliriz! Bu hayat insani mi? Yatağımız yok, soğuktan koruyacak kıyafetimiz yok. Doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz.” dedi. Gazze - aa

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İsrail’den Gazze’ye milyon dolarlık hasar

 

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail’in yağmur sularının tutulduğu barajın kapaklarını kontrolsüz açmasının, Gazze’deki tarım alanlarında yaklaşık 500 bin dolar hasara neden olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, barajın kapaklarının açılmasıyla Doğu Cibaliye ve Beyt Hanun bölgelerinde geniş tarım arazilerinin hasar gördüğü, kümes hayvanları ile kovanlardaki arıların telef olduğu belirtildi. Taşkının bazı bölgelerde erozyona sebebiyet verdiği, 920 dönüm arazinin su altında kaldığı vurgulanan açıklamada, patates, soğan gibi ürünlerin tamamının yok olduğu, seralar ile yaklaşık 100 kovan ve çok sayıda kümesin zarar gördüğü bilgisine yer verildi. Açıklamada, bölgede hasar tespit çalışmaları sırasında İsrail ordusunun göz yaşartıcı gaz kullanarak çalışmalarını engellediğine dikkati çeken Filistin Tarım Bakanlığı, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden İsrail’in ihlallerini durdurmasını istedi. Bölgede çok sayıda baraj inşa eden İsrail’in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze’de evlerin ve arazilerin su altında kalmasına neden oluyor. Gazze - aa

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