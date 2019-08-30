Erdoğan: İdlib'deki gelişmeler bizim istediğimiz noktada değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil." dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, bir gazetecinin, Suriye konusunda, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin, güvenli bölge, ortak harekat merkezi ve İdlib açısından Türkiye'nin istediği noktada olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine "Özellikle İdlib ile ilgili gelişmelerde 'Bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil." dedi.

İdlib'de çok sayıda insanın öldürüldüğünü ve bir göç söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Tabii bu konuda da bizim teyakkuz olmamız, tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirimizi şu anda almış durumdayız. Zaten televizyonlarda izlediğiniz gibi bütün zırhlı personel taşıyıcılarımızdan tanklarımıza, toplarımıza varıncaya kadar hepsi orada. 12 gözlem kulemiz her an şu anda teyakkuz halinde. 9 ve 10 no'lu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Fakat Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı."

Erdoğan, Trump ile yaptıkları görüşmelerde ise ağırlıklı olarak Münbiç konusunun ele alındığına işaret ederek, "20 mil talimatı olmuştu. Bu 20 mil konusunda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu ve arkadaşlarımız bu konuda da onlarla belli bir geçici de olsa mutabakatı sağlamış durumdalar." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yapılacağını anımsatan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da Sayın Trump ile bir araya geleceğiz ve orada da yine bu konuları ele alacağız ama bu arada tabii onların heyetleriyle bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de yine devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre'den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım." ifadelerini kullandı.