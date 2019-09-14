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14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Erdoğan: Türkiye ABD'den Patriot alabilir

14 Eylül 2019, Cumartesi 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin S-400 savunma sisteminin yanında ABD’den Patriot sistemi de alabileceğini belirterek, konuyu ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) belirli bir miktar Patriot savunma sistemi alabileceğini, bunu da iki hafta önce bir telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’a aktardığını dile getirdi.

Reuters haber ajansı ile röportajında Erdoğan, hava savunma sistemleri ile ilgili olarak, "Bu sistemlerde alternatifli çalışmanın tabii ki faydası var, buna inanıyorum. Türkiye böyle bir yapıyı da kaldırır" ifadesini kullandı. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için gideceği ABD'de Başkan Trump ile bu konuyu yüz yüze konuşacağını belirten Erdoğan, F-35 savaş uçakları konusunda da sürecin sekteye uğradığını ancak ABD gibi bir ülkenin müttefiki Türkiye'yi daha fazla incitmek istemeyeceğine inandığını vurguladı.

Suriyeli sığınmacılar kendi topraklarına dönecek

Gelecek ekim ayının başında Fransa, Almanya,Rusya ve Türkiye'nin katılımı ile Suriye konusunda bir dörtlü zirve düzenleme konusunda çalışmalar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölge konusuna bu ülkelerin hepsinin olumlu baktığını ifade etti. Böyle bir bölge oluşturulması halinde, Suriyeli sığınmacıların kendi topraklarına dönebileceğini dile getiren Erdoğan, bu sayede bu insanların çadır kentler ve konteyner evlerde yaşamak zorunda kalmayacaklarını, söz konusu güvenli bölgeye kalıcı konutlar, sağlık merkezleri ve okullar inşa edilebileceğini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, S-400, ABD, F-35, Suriye
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