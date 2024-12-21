“Esad hesap vermeli”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de işlenen suçlarla ilgili hesap verme zorunluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek sağlanması gerektiğini belirtti.

“Orta Doğu, birçok yangınla kavrulurken bugün Suriye’de bir umut ışığı var. Bu ışığın sönmesine izin verilmemeli. Suriye halkı, tarihin ve fırsatların kesiştiği bir dönüm noktasında duruyor. Bu fırsat kaçırılmamalı” diyen Guterres, Suriye’de yaklaşık 50 yıldır süren diktatörlük rejiminin sona ermesinin büyük umutlar doğurduğunu dile getirdi. Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Guterres, tüm saldırıların da derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. AA

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