"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2024 SALI - YIL: 55

Eski İsrail Başbakanı'ndan ABD'li Senatör Schumer'e destek

19 Mart 2024, Salı 12:58
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ABD Senatosu Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasına destek verdi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Netanyahu'yu hedef alan ve İsrail'de erken seçim çağrısı yapan Schumer'e mektup gönderdi.

Schumer'i "İsrail'in dostu" şeklinde niteleyen Olmert, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin ve İsrail'in geleneksel destekçilerinin bugün hissettiğini söylerken gösterdiğiniz cesaret için kendim ve İsrail'deki diğer birçok kişi adına size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olmert mektubunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine verilen sorumluluklara "layık olmadığını" kaydetti.

Schumer, 14 Mart'ta Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, Schumer'in açıklamasına tepki göstererek İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin görevi" olduğunu, seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmanın da uygun olmadığını söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel okyanus yüzeyi en yüksek sıcaklığa ulaştı

    Eski İsrail Başbakanı'ndan ABD'li Senatör Schumer'e destek

    Yüzlerce Filistinli aylar sonra 5 kiloluk un için dağıtım merkezine akın etti

    Seçim güvenliği zedelendi

    Biden’a bir çağrı daha

    Bir an önce ateşkes

    Ramazan paketi 50 liraydı

    Güya faizle mücadele ediyorlar

    Emekli vatandaş çalışıyorsa iktidarın ayıbı

    Oruç iradeyi güçlendiriyor

    Kullanılmayan metrobüsler yeniden gündem oldu

    Ayasofya Camii’nde provokasyona büyük tepki

    Rachel Corrie unutulmadı

    Çanakkale Şehitlerini dualarla anıyoruz

    Çocuklarınızı elektronik sigaradan uzak tutun

    Seçilemezsem ülke kan gölüne döner

    Validen şehit ailesine ziyaret

    İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi: Ölü ve yaralılar var

    İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhtida haberleri devam ediyor
    İbrahim Aktaşcı

    Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’ye transferi
    Faruk ÇAKIR

    Güzel ve müjdeli haberler
    Genel

    Seçim güvenliği zedelendi
    Cevher İLHAN

    Yine din istismarı…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir cevabınız var mı?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un ekser hakikatleri Ramazan’da zuhur etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kenan Toprakçı

    Hayatın iksirleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.