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Eski Kırgızistan cumhurbaşkanının evine yapılan operasyon durduruldu

08 Ağustos 2019, Perşembe 10:20
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı.

Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.

Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyünde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, polisin durumu kontrol ettiğini belirterek "Tüm bu yaşananlar diyalog yoluyla çözümlenecek. Şu anda bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Güvenlik görevlileri operasyonu yarıda kesti

Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in yaşadığı Koy-Taş köyünü terk etti. Koy-Taş köyüne giden karayolu üzerinde dört farklı alanda güvenlik kontrolünü sağlayan polisler otobüslerle taşındı.

Bu arada, Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti. Gençler de Atambayev'in evine gitmelerine izin verilmesini, telefon ve internet sinyallerin sağlanmasını istedi.

Ayrıca, Koy-Taş köyünde bulunan ülkenin en büyük askeri kışlalardan çok sayıda zırhlı araç ve asker dolu kamyonun başkent Bişkek'e yöneldiği görüldü.

 

Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saat 20.00'de operasyon başlatıldı.

Atambayev'in korumaları operasyonu başlatan güvenlik güçlerine karşılık verdi. Taraftarları ise Atambayev'in bulunduğu evi koruma altına aldı.

Güvenlik güçlerine Atambayev'i teslim etmeyen destekçileri, 6 güvenlik görevlisini de rehin tutmayı sürdürüyor. Bunun üzerine Atambayev'in evinde ve bölgede iletişim ve internetin yanı sıra sokak aydınlatmaları hariç evlerdeki elektrik kesildi.

Polis, Atambayev'in iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'i yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

AA

Etiketler: Kırgızistan, cumhurbaşkanı, yolsuzluk, Almazbek Atambayev
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