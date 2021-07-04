Etiyopya için açlık uyarısı

Bİrleşmİş Milletler (BM) Etiyopya’nın kuzeyinde askerî çatışmaların pençesindeki Tigray bölgesinde 400 binden fazla insanın yıllardır görülen en vahim küresel kıtlık sebebiyle açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi Tigray’daki durumu görüşmek için Cuma günü bir araya geldi. Toplantıda konuşan BM İnsanî Yardım Şefi Vekili Ramesh Rajasingham, “Tigray’daki durumun son birkaç haftada çarpıcı bir biçimde kötüleştiğine ve çatışmalardan dolayı gıda güvensizliğinde ve açlıkta endişe verici bir artış yaşandığına” dikkat çekti. Açlık eşiğini aşan insanların sayısının 350 binden 400 bine çıktığına, 1,8 milyon insanın ise bu eşiğe bir adım uzaklıkta olduğuna” işaret etti. DW’deki habere göre “5,2 milyon insanın gıda yardımına ihtiyacı var. Elimizdeki sağlık, su, temizlik ve gıda dışı yardımlar da tükenmek üzere. Kıtlık yalnızca gıdayla bertaraf edilmez” diyen BM İnsanî Yardım Şefi Vekili Ramesh Rajasingham, Tigray’daki bütün güvenlik güçlerini insani yardım çalışanları ve tedarikleri için en hızlı ve etkili olan güvenli yollara erişim oluşturmaya dâvet etti.