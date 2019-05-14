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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Eyalet valisinden de destek geldi: ABD'de kundaklanan cami için yardım kampanyası

14 Mayıs 2019, Salı 17:00
ABD'nin Connecticut eyaletinde kundaklanan New Haven Diyanet Camisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Amerika Diyanet Merkezinin (DCA) internet sitesinde, "New Haven Camisi'ne Destek" başlığıyla açılan kampanyada kundaklanan camiyi onarmak için yardım çağrısında bulunuldu.

 

Tepkiler sürüyor... ABD'de kundaklanan camiye ilişkin son durum?

DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca, yaptığı açıklamada, "Bölgede yaşayan Türk toplumunun emekleriyle ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla bugüne kadar inşaatı devam eden New Haven Diyanet Camimizde İslamofobik bir saldırı sonrası meydana gelen hasarın giderilmesi için Türk Amerikan toplumunu ve bütün Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları bu yaraları sarmaya davet ediyorum." dedi.

Kanca, şöyle devam etti:

"İnsanlığın kendini en güvende hissetmesi gereken yer olan bir mabede yapılan nefret dolu saldırının izlerini silmek için bugün sivil toplum kurumlarının, inisiyatif sahiplerinin ve tüm kardeşlerimizin bu hassas meselede birlikte hareket etmesi tarihi bir görevdir. İslam karşıtlığına dayalı duygularla kutsal mabedimize karşı yapılan saldırıyı, her zaman olduğu gibi bu kez de milletimizin, içerisinde bulunduğumuz rahmet ayında madden ve manen telafi edeceğine dair inancım tamdır."

Kanca, kundaklanan caminin DCA öncülüğünde başlatılan kampanyayla yeniden imar edileceğini belirterek "Bir an önce çocuklarımızın mektebi, yetişkinlerimizin de mabedi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasında, camide meydana gelen hasarın 500 bin dolardan fazla olduğu kaydedilerek, resmi soruşturma ve sigorta işlemleri tamamlanana kadar ilk aşama için 100 bin dolar toplanmasının hedeflendiği belirtildi.

Eyalet valisinden destek

Connecticut Valisi Ned Lamont da camiyi ziyaret ederek soruşturmayı sürdüren polis ve itfaiye departmanından kundaklama hakkında bilgi aldı.

Lamont, olay yerinde bulunan New York ve Boston başkonsolosluklarından Türk yetkililere ve cami yönetimine, duyduğu üzüntüyü dile getirerek her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Vali Lamont, Twitter'dan da "Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmanın sürdürülmesi ve sorumluların hesap vermesinden emin olmak için yerel yetkililerle çalışacağız." paylaşımında bulundu.

Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Connecticut Ofisi de yangına sebep olan fail veya faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.

Pazar günü saat 16.30 sularında caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başladığı belirtilen yangın, dış cepheden üçüncü kata ulaşmış, yerel itfaiye teşkilatının yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu kontrol altına alınabilmişti.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldiği tespit edilen camide, özellikle söndürme işlemi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği kaydedilmişti.

AA

Etiketler: abd, cami, yangın
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