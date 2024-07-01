Filistin’den BM’ye ateşkes çağrısı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK), Gazze’de ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK’nın haziran ayı başkanlığını yapan Güney Kore ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis’e mektup gönderdi. Mansur söz konusu mektupta, BMGK’dan, Gazze’de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının korunması ve uluslararası kurallara riayet edilmesini garanti altına almak için acilen harekete geçmesini istedi. “İşgalci güç İsrail, Gazze’de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor ve amansızca zulüm işliyor. Bu da daha fazla sivil ölümlerine ve yıkıma neden oluyor” ifadesini kullanan Mansur, BMGK’nın yaklaşık 3 hafta önce aldığı 2735 sayılı karardan (Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik karar) bu yana en az 2 bin 616 kişinin öldüğüne dikkati çekti. Mansur, Gazze’de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğuna, bunun yanı sıra yaklaşık 17 bin çocuğun da yetim kaldığına işaret etti. AA

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