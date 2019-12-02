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Filistin’in nabzı durdurulamayacak!

02 Aralık 2019, Pazartesi 22:26
“Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak” Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildiride çatışma bölgelerinde sağlanan sağlık hizmetlerini iyileştirme maksadlı program ve girişimlere öncelik verileceği belirtildi.

Medıcs World Wide’ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) ikinci kez düzenlediği uluslararası “Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak” konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. MEDICS Worldwide Uluslararasi Tıbbi Yardım Derneği, Türk Kızılay’ın katkıları ve AID, Sağlık Sen, Sağlık Medeniyet, Gazze Destek Derneği ve Al Baraka Derneği paydaşlığında “Filistin’in nabzı durdurulamayacak” sloganıyla İstanbul’da düzenlenen sağlık forumu sonuç bildirgesinde, Filistin’deki sağlık hizmetlerinin hız kazanması ve işlevsel hale gelmesi için bir dizi karar alındığı belirtildi. Uluslararası sözleşmeler uyarınca çatışma bölgelerinde sağlanan sağlık programlarının kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirme amaçlı program ve girişimlere öncelik verileceğine vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi: “Tüm boyutlarıyla yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ortak vizyonlar oluşturmaya çalışılacak. Çatışmalardan mağdur olan ve yaralanan mültecilerin hizmetinde ortak çalışmalar yapılacak. Öncelikle zor insani koşullarda yaşayan Filistinli hasta ve yaralılara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan tıbbi cihazların ve sağlık sarf malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak. Hasta ve yaralıların sürdürülebilir şekilde tedavi edilmesi için Filistin’de tıbbi personelin eğitimi ve gelişimi için katkı sağlanacak. Filistinli doktor adaylarının doğru uzmanlık alanlarında eğitim görmeleri sağlanacak.”

“Filisin’deki gerçek olanlar kamu ile paylaşılacak”

Bildirgede, medya, sosyal ve dijital medya aktivistlerine, Filistin’in insani ve sağlık sorunlarına daha fazla önem göstermeleri, mevcut durum ile ilgili kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamaları için sosyal medya projeleri geliştirileceğine değinilerek, “Filisin’deki gerçek olanlar kamu ile paylaşılarak, insan onuruna saygı ve insanı çalışmanın odağı temalı medya, sosyal medya kampanyaları yapılacak.” ifadesi kullanıldı. Medics World Wide’ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası “Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak” konferansına Filistin ve Türkiye’nin yanı sıra 28 devletten sivil toplum kuruluşları, uluslararası vakıflar ve sağlık alanında çalışan insani yardım kuruluşlarını temsilen 250 katılımcı iştirak etti. Medics konferansta, uluslararası çabaları harekete geçirmeye, deneyimlerini paylaşmaya, kalkınma profesyonelleriyle ortaklık geliştirmeye, hasta hizmetlerini geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya odaklandı. Konferansta tartışılan özel konuların yanı sıra, Filistin’deki hasta ve yaralıların, diasporadaki mülteci kamplarının yaşadığı zor insani ve yetersiz sağlık koşullarını yansıtan sunumlar yapıldı.

AA

Etiketler: filistin
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