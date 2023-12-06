Filistinli esirler yüzde 50 arttı

İsrail hapishanelerinde 7 bin 800 Filistinlinin bulunduğu açıklandı.
Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 7 Ekim’den bu yana yaklaşık yüzde 50 artarak 7 bin 800’e ulaştığını açıkladı. Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde şu an 166’sı çocuk, 33’ü kadın toplam 7 bin 800 Filistinli esir bulunuyor. Esirler Cemiyeti, İsrail’in Gazze’ye saldırılara başladığı 7 Ekim öncesinde ise İsrail hapishanelerinde 180’i çocuk, 37’si kadın ve 1319’u “idari tutuklu” olmak üzere 5 bin 250 Filistinli bulunduğunu kaydetti. Bu veriler, 7 Ekim öncesine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.
AA