Filistinli esirler yüzde 50 arttı

İsrail hapishanelerinde 7 bin 800 Filistinlinin bulunduğu açıklandı.

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 7 Ekim’den bu yana yaklaşık yüzde 50 artarak 7 bin 800’e ulaştığını açıkladı. Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde şu an 166’sı çocuk, 33’ü kadın toplam 7 bin 800 Filistinli esir bulunuyor. Esirler Cemiyeti, İsrail’in Gazze’ye saldırılara başladığı 7 Ekim öncesinde ise İsrail hapishanelerinde 180’i çocuk, 37’si kadın ve 1319’u “idari tutuklu” olmak üzere 5 bin 250 Filistinli bulunduğunu kaydetti. Bu veriler, 7 Ekim öncesine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor. AA

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.