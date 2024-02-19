Filistinli kızın acı sorusu

İsrail ordusunun saldırılarında bacağını kaybeden 13 yaşındaki Cina Yasin’in tek hayali okuluna yürüyerek gidebilmek.

134 gündür yoğun bombardıman altındaki Gazze’de İsrail saldırılarından yaralı olarak kurtarılanların çoğu ampute oluyor. Doktorlar hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle hastaların uzuvlarını keserek onları hayatta tutmaya çalışıyor. Hayatlarına ampute olarak devam etmek zorunda kalan yüzlerce çocuğun ise gelecek hayalleri yarım kalıyor.

Filistinli Cina, İsrail’in “güvenli bölge” olduğunu iddia ederek binlerce kişiyi sürdüğü Gazze’nin güneyinde ailesiyle birlikte sığındığı evde bombaların hedefi oldu. İsrail’in vurduğu 141 yıllık El-Ehli Baptist Hastanesi’nin hasar görmeyen kısmında tedavi gören Cina ne yazık ki bacağını kaybetti. Sağ bacağını kaybeden, sol bacağında da ciddi yara bulunan Cina, şöyle konuştu: “Keşke yürüyebilseydim, oynayabilseydim, öğrenebilseydim ama işgalciler beni bundan mahrum etti. Okuduğum okulda sınıfım 4. katta, merdivenleri nasıl çıkacağım? İşgalciler beni eğitimden ve yürümek gibi en basit şeylerden mahrum bıraktı.” Dünyanın diğer ülkelerindeki akranları gibi yürümek, oynamak, okula gitmek istediğini dile getiren Cina, büyüyünce doktor olma hayalini dile getirdi.