Filistinlilerin sevinç gösterisi de suç!

İsrail, esir takasının 2’nci turunda serbest bırakılan Filistinli esirlerin hürriyetine kavuşmasını kutlayan 12 kişiyi gece gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde 12 Filistinlinin, 25 Ocak Cumartesi günü esirlerin serbest kalmasını kutladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kutlama sırasında Hamas bayraklarının kullanıldığı ve havaya ateş açıldığı iddia edildi. Açıklamada, “İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Hamas’a destek ve dayanışma gösterilerine izin vermeyecektir” ifadesi kullanıldı. İsrail, medyaya da baskı uyguluyor Esir takasının başlamasından bu yana İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskınlar düzenliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasından dolayı sevinç gösterisi yapılmaması konusunda tehditlerde bulunuyor. Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail polisi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili haberlerin yayınlanmaması için medyaya da baskı yapıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Filistinli esirlerin evlerine dönüşünü haberleştirmek isteyen 4 Filistinli gazeteci, İsrail polisi tarafından sorguya çağrıldı. AA

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