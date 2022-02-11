Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alacak

Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı.

Helsinki yönetimi, geçen yıl aralık ayında ABD'li Lockheed Martin şirketinden F-35 savaş uçağı alımı için kolları sıvamıştı. Hükümet, anlaşmanın bugün imzalandığını duyurdu.

Bu arada mukavele her ne kadar, Rusya ile Ukrayna krizinin derinleştiği bir süreçte yapılmış olsa da jetlerin teslimatı ve envantere girişinin 2027'den önce olması beklenmiyor.

Finlandiya'nın yaptığı anlaşma, F-35 savaş uçakları ile birlikte yedek parça ve eğitim programını da kapsıyor.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, söz konusu anlaşmanın jetlerin yanı sıra bakım ekipmanı, yedek parça ve eğitim hizmetlerini de içerdiğini bildirdi.

İlaveten havadan havaya mühimmat için de bu yılın ilerleyen dönemlerinde ayrıca bir anlaşma yapılacağı aktarıldı.

Bakanlık, yapılan anlaşma ile 2030'larda F-35 uçaklarının en iyi performansına sahip olunmasının hedeflendiğinin altını çizdi.