Fransa'da çalışanlara maske zorunluluğu getirilecek

Fransa'da 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Fransa Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada zorunluluğun birden fazla kişinin çalıştığı tüm iş yeri ve fabrikaları kapsadığı ifade edildi. Bu yılın başında Avrupa'nın en katı koronavirüs yasaklarının uygulandığı Fransa'da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmış ve uzmanlar durumun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuşlardı. Avrupa'nın birçok bölgesinde koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından kaldırılan tedbirlere geri dönülmeye başlandı.

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