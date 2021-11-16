Fransa'da kapatılan cami için Danıştaya başvuru yapıldı

Fransa'da "radikal öğretileri yaydığı" gerekçesiyle valilik kararıyla 27 Ekim'de kapatılan Allonnes Camisi'nin yetkilileri, kararın iptali için Danıştaya başvurdu.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Sarthe bölgesinde yer alan caminin avukatları Nabilla Asmane, William Bourdon ve Vincent Brengarth tarafından yapılan ortak açıklamada, Allonnes Camisi'ne yönelik suçlamaların kaynağının imzasız ve tarihsiz belgeler ile mesnetsiz istihbarat notları olduğu kaydedildi.

Cami yönetiminin 12 Kasım'da caminin yeniden faaliyetlerine başlaması için Danıştaya başvurduğu belirtilen açıklamada, "Bir yargıcın başvurusu olmadan valiliğin talebiyle uygulanan kapatma kararının, inanç ve dernek özgürlüğü başta olmak üzere temel birçok hakka aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, yönetim ve cemaatin kamu makamlarıyla daima iyi ilişkiler içinde olduğu, caminin "radikal İslam" bahanesiyle kapatıldığı, İçişleri Bakanı'nın kapatılma kararından memnuniyet duyduğu açıklamasının ise üzüntü verici olduğu belirtildi.

El Kalem Derneği bünyesinde faaliyet gösteren caminin yaklaşık 300 kişilik cemaati ile 110 kadar Kur'an eğitimi alan talebesi bulunuyor.

Sarthe Valiliği 25 Ekim'de, caminin "şehadeti, silahla cihadı meşru gösterdiği, şeriatın tesisine çalıştığı ve radikal fikirler yaydığı" gerekçesiyle 6 aylığına kapatılacağını duyurmuş, 27 Ekim'de caminin kapısına mühür vurulmuştu.

Fransa'da camilere yönelik denetim sıkılaştırıldı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin cami yöneticilerinin banka hesaplarına el konulduğunu, yıl sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha benzer gerekçelerle kapatılacağını belirtmişti.

Fransa'da 92 camide yapılan denetim sonucunda 21'i kapatıldı. Ayrıca Eylül 2020'den bu yana 36 bin yabancının oturum izinleri, kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle iptal edildi.

Paris yönetimi, ağustos ayında kabul ettiği "ayrılıkçı" yasası ile Müslümanların hayatına müdahale etmek ve kurumsallaşmalarını engellemekle eleştiriliyor.