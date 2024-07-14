Fransa’da Müslüman aileye saldıranlara 6 ay hapis

Fransa’da mahkeme, Müslüman bir ailenin seyahat ettiği araca ırkçı söylemlerde bulunarak ateş açan kişiye 6 ay hapis cezası verdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bas-Rhin eyaletine bağlı Saverne’de mahkeme, ırkçı ifadeler kullanarak Müslüman ailenin seyahat ettiği araca ateş açan 61 yaşındaki şahıs hakkında hükmünü verdi. Saverne Savcısı Aline Clerot, şahsın 5 yıl silah bulundurmaktan men edildiğini ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Bölgesel yayın yapan Fransız gazetesi DNA’ya göre 6 Temmuz’da meydana gelen olayda, bir şahıs Bas-Rhin vilayetine bağlı Wangenbourg-Engenthal’de yolunu arayan Müslüman bir ailenin bulunduğu araca ateş etti. Şahsın Müslüman aileye yönelik “Pis Araplar, mahallelerinize dönün” gibi ırkçı ifadeler kullandığı aktarıldı.
AA