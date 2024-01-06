Fransa: Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez

CNN'e konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Colonna, "Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez. Uluslararası hukuk ilkesine geri dönülmeli." dedi.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamalarını ise "sorumsuzca" olarak nitelendiren Colonna, bu tarz söylemlerin tarafları "çözümden uzaklaştırdığını" belirtti.

İki devletli çözüme yönelik desteğinin altını çizen Colonna, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olmak isteyen Filistin toprağıdır. Uygulanabilir tek seçenek olan iki devletli çözümü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Colonna, İsrail'in uluslararası hukuka uyarak sivil nüfusu koruması gerektiğine de işaret ederek, "(Siviller) İşlenen suçlardan sorumlu değildir ve korunmalıdır." dedi.

İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.