‘Fransa İslâm’ı’ projesine tepkiler sürüyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimince hazırlanan ve Fransa İslam Konseyi (CFCM) üyesi bazı federasyonlarca imzalanan ancak ülkedeki Müslüman çoğunluğu temsil etmekten uzak olarak nitelendirilen “Fransa İslam’ı” projesine tepkiler sürüyor.

Savoie Bölgesi İslam Konseyi’nden (CDCM) yapılan açıklamada, hükümet üyelerince hazırlanan Fransa İslâm’ı Prensipler Tüzüğü’nün bölgedeki Müslüman otorite ile derneklere danışılmadan anlamsız bir hevesle hazırlandığı belirtildi. Bölgedeki Müslüman toplumun tüzükten memnun olmadığına ve metne itiraz ettiğine işaret edilen açıklamada, sadece Müslümanları ‘hedef gösterici’ bu tüzüğün kınandığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu absürt durum kabul edilemez. Fransız Medeni Kanunu’nun 21. ve 24. maddeleri gereğince, ülke vatandaşlarının hak ve görevleri açıkça belirtilmiştir.

Tüm vatandaşlar, cinsiyet, köken, ırk veya din ayrımı olmaksızın kanun önünde eşittir ve eşit yargılanır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

