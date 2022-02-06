‘Fransa İslâmı Forumu’ toplandı

Fransız hükümetinin oluşturduğu “Fransa İslâmı Forumu”nun (FORIF) ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, çok sayıda üst düzey yetkili, Müslüman kuruluşun temsilcileri ve din görevlileri katıldı. Darmanin, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede diğer dinler gibi İslâm’ın da yeri bulunduğunu ve bunun “Fransız dini” olduğunu savundu.

Müslümanlarla devlet arasında yeni bir diyaloğun inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Darmanin, hükümetin artık tek bir Müslüman kuruluşunu muhatap almayacağını söyledi.

Gerald Darmanin, ülkedeki Müslümanların ve kuruluşlarının yurt dışı etkilerinden kurtulması gerektiğini, hiçbir ülkenin buradaki Müslümanlar üzerinde hakkı bulunmadığını savundu.

Hükümetin 2003’ten bu yana resmî muhatap olarak kabul ettiği Fransa İslâm Konseyi’nin (CFCM) “başarısızlığından” dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Darmanin, FORIF’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle oluşturulduğunu belirtti.

Darmanin, ülkedeki din görevlilerinin bir statüye sahip olması için Müslümanların yanında olacaklarını söyledi.

FORIF’in bünyesinde oluşturulan 4 çalışma grubunda, imamların eğitimi, cezaevleri, hastaneler ve ordudaki din görevlileri, camilerin güvenliği ve “ayrılıkçı” yasasının uygulanması konuları ele alındı. Çalışma gruplarında İçişleri Bakanlığının ve valilerin belirlediği Müslümanlar, din görevlileri ve Müslüman kuruluşların temsilcileri yer aldı. Eleştirilerin odağındaki CFCM’in kendini feshetmesi bekleniyor. Hükümet, CFCM’in yerine FORIF’i faaliyete geçirdi.