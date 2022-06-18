Fransa kavruluyor

Fransa’da bazı bölgelerde 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Gironde vilayetinde birçok etkinlik iptal edildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkenin 14 vilayette kırmızı, 56 vilayette ise turuncu alarm durumuna geçildiği bildirildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıktı. Kırmızı alarma geçirilen ülkenin güneybatısındaki Gironde Vilayeti Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayetteki sıcaklıkların 41 dereceye çıkacağı kaydedildi. Açıklamada, sıcak dönem bitene kadar dış ve klimasız iç mekanlarda yapılacak tüm etkinliklerin valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. AA

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