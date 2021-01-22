Fransa’yı BM’ye şikayet ettiler

Uluslar arası sivil toplum kuruluşları (STK), İslamofobi’yi ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı arttırdığı gerekçesiyle Fransa yönetimini Birleşmiş Milletler’e (BM) şikâyet etti.

13 ülkeden 36’dan fazla STK, Fransa’nın, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’e (asm) hakaret ihtiva eden karikatürlerin yayımlanmasına verdiği desteği vetartışmalı ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısını BM İnsan Hakları Konseyi’ne taşıdı. Şikâyetçi olan imzacı kuruluşlardan CAGE’den yapılan açıklamada, Fransa’nın İslamofobi’yi körüklediği ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı arttırdığı ifade edildi. Açıklamada, Fransız hükümetinin eylemlerinin, İslâm peygamberine yönelik hakaret ihtiva eden karikatürlerin basılmasına zımnen destek niteliğinde olduğu belirtildi. Fransa devletinin İslamofobik politikalarının giderek genişletildiği kaydedilen açıklamada, bu politikaların sonlandırılması istendi. AA

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