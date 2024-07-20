Gazze, büyük acılar çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze halkının büyük acılar çektiğini belirtti.

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Sunghay, Gazze ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki durumun yaklaşık bir ay önce düzenlediği basın toplantısında paylaştıklarından çok daha kötü olduğunu vurgulayarak, “Gazze halkı büyük acılar çekiyor. Gerçekten çaresiz durumdalar.” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede at arabalarında beyaz bayraklarla giden insanlar gördüğünü belirten Sunghay, bu insanların çoğunun “İsrail bombardımanı nedeniyle evleri de dahil olmak üzere her şeylerini kaybettiğini” söylediğini aktardı. Derme çatma barınaklarda kalan insanların günlük asgari ihtiyaçları için mücadele ettiğinin de altını çizen Sunghay, “Saldırıların ilk aşamasında gördüğümüz plastikten yapılmış çadırlar, hala binlerce Filistinli için korunmanın tek yolu olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Gazze’nin yeniden inşası başlamalı

Şiddetin son bulması ve “ateşkes” olması gerektiğini vurgulayan Sunghay, açıklamasında “Gazze’nin yeniden inşası başlamalıdır. İşgal sona ermeli, hesap verilebilirlik sağlanmalı ve uluslararası kabul görmüş iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmelidir.” ifadelerine yer verdi.