Gazze'de alçak irtifada uçan İsrail İHA'larına ateş açıldı

Filistin direniş güçlerinin, Gazze'nin farklı bölgelerinde alçak irtifada uçan İsrail insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları gece geç saatlerde Gazze kentinin doğusunda Ez-Zeytun, Eş-Şucaiyye ve Et-Tuffah, batısında Eş-Şati, Tel el-Heva ve Er-Rimal mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve El-Kerame mahalleleri üzerinde alçak irtifada uçtu. Gazze kenti çevresinde söz konusu İHA'lara yoğun ateş açıldığı ifade edildi. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisi ise yaklaşık 10 İHA'nın özellikle Şucaiyye Mahallesi'nde alışılmadık bir şekilde alçak irtifada uçtuğunu ve bu İHA'ların düşürülmesi için ateş açıldığını söyledi. AA

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