Gazze’de can kaybı 10 bine dayandı

Hamas’ın kontrolünde bulunan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısının 9 bin 770’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada ölenlerin 4 bin 8’inin çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail ise Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında bin 400 İsrailli’nin öldüğünü belirtiyor. Ancak bu açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor. İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Antony Blinken Batı Şeria’da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’la görüştü. Toplantı sonrasında sözcülerin yaptığı açıklamaya göre Abbas Gazze’de derhal ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi’ne yardım sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Haber Merkezi

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