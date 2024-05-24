Gazze’de çocukların ölüm riski artıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU UNICEF, “GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARIN AKUT YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR” UYARISINI YAPTI.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’deki Filistinli çocukların “yetersiz beslenme ve susuzluktan” ölme riskinin arttığını belirtti.

Russel, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, İsrail’in temel gıda yardımlarını engellemesi nedeniyle yeterli gıda ve temiz suya ulaşamayan Gazzeli çocuklar konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Russel, “Gazze’de 7 aydan fazla süren savaşta hayatta kalan çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölme riski giderek artıyor.” ifadesine yer verdi.

Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli

Küçük çocuklar için şiddetli akut yetersiz beslenmenin, “kalıcı bilişsel ve fiziksel hasara” neden olabileceğini belirten Russel, “Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli.” ifadesini kullandı. Catherine Russel, yaptığı ikinci bir paylaşımda, “Refah ve ötesinde yoğunlaşan askeri operasyonlar ve çatışmalardan dolayı” Gazze’nin kuzeyinde beslenme hizmeti sunabilen tek çocuk hastanesinin de işlevsiz hale geldiğini belirtti.

Rusya’dan İsrail’e Gazze çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, “İsrail yönetimini, Gazze’de kanın dökülmesini durdurmaya, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları doğrultusunda Filistin-İsrail meselesinin barışçıl çözümüne ilişkin müzakereleri yeniden başlatmaya ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz.” dedi. Birleşmiş Milletler - Moskova - aa

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BM: Yardım olmazsa açlık yayılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki son duruma ilişkin bilgi paylaştı. Refah Sınır Kapısı’nın kapanması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nın kısıtlı hizmet vermesi nedeniyle Gazze’ye yönelik hayat kurtarıcı yardımların kısıtlandığını bildiren Dujarric, Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze’nin güneyinde gıda dağıtımı yapılamadığını duyurduğunu aktardı.Dujarric, diğer taraftan birçok hastanenin gerekli yakıt ve ilaca sahip olmadığını ifade etti. BM Sözcüsü, Gazze’ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

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