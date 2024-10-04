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4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Gazze'de gönüllü görev yapan ABD'li 99 doktordan Biden'a ve Harris'e mektup

04 Ekim 2024, Cuma 12:20
Gazze'de gönüllü görev yapan 99 doktor, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak İsrail'in iddialarının aksine, çalıştıkları hastanelerde herhangi bir askeri faaliyete şahit olmadıklarını bildirdi, İsrail'e verilen desteğin durdurulmasını istedi.

ABD'li 99 doktor, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e hitaben yazdıkları mektupta, Gazze'de gönüllü sağlık hizmeti verdikleri dönemde İsrail'in saldırı ve engellemeleri sonucu hayatını kaybeden bebek ölümlerine, salgın hastalıklara ve insan haklarına karşı işlenen suçlara dikkati çekti.

"Gazze Sağlık Mektupları" adlı sitede yayımlanan ortak mektupta, "Bazılarımız gazi ve yedek askeriz. Çok dinli ve çok etnikli bir grubuz. Hiçbirimiz 7 Ekim'de Filistinli gruplar ve İsrail'deki kişiler tarafından işlenen dehşeti desteklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı "akıl almaz suçlar" şeklinde nitelendirilen mektupta, "Kesinlikle net olarak şunu belirtmek istiyoruz. Hiçbirimiz bir kez bile Gazze'deki hastanelerde veya diğer sağlık tesislerinde Filistinlilerin herhangi bir askeri faaliyetine şahit olmadık." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Gazze'deki tüm sağlık altyapısının sistematik ve kasıtlı olarak hedef alındığı gerçeğinin, ABD hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiği vurgulanarak birçok sağlık çalışanının İsrail tarafından işkence ve katliama maruz kaldığı kaydedildi.

Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının bilinenden çok daha fazla, "118 bin 908'den fazla olmasının muhtemel olduğu ve bunun Gazze nüfusunun yüzde 5,4'üne karşılık geldiği" belirtildi.

"Hükümetimiz Gazze ve İsrail halkının başına gelenlerden daha kötü bir felaketi önlemek için derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verilen mektupta, İsrail'e askeri desteğin kesilmesi ve İsrail ile tüm Filistinli silahlı gruplara uluslararası silah ambargosu uygulanması yoluyla ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Mektupta ayrıca, travma ve kritik bakım cerrahı Dr. Feroze Sidhwa'nın, "Daha önce bu kadar az kaynakla, bu kadar büyük ölçekte, bu kadar korkunç yaralanmalar görmemiştim. Bombalarımız binlerce kadın ve çocuğu katlediyor" sözlerine yer verildi.

Gönüllü doktorların internetten de paylaştığı mektupta, Gazze'de, özellikle çocuk hastalarda, "yaşamı tehdit eden yetersiz beslenmenin fotoğrafik kanıtlarını" Biden ve Harris ile paylaşma isteği dile getirildi.

"Dünyanın bu masum kadınları ve bebekleri terk ettiğini asla unutamayız"

ABD'li 99 doktorun ortak mektubunda, Gazze'deki insani durum, etkili cümlelerle aktarıldı.

Mektupta, "Gazze'de yetersiz beslenen annelerin düşük kiloyla doğmuş bebeklerine zehirli suyla yapılmış bebek maması verdiğini gördük. Dünyanın bu masum kadınları ve bebekleri terk ettiğini asla unutamayız." ifadeleri yer aldı.

Doktorlar, İsrail'in, Gazze'deki yetersiz beslenen nüfusu aynı zamanda "akan su veya tuvalet bile bulunmayan bölgelere sürekli ve tekrar tekrar" tahliye etmesinin "şok edici" olduğunu vurguladı.

Mektupta imzası bulunan gönüllü doktorlardan ortopedi cerrahı Mark Perlmutter, "Gazze, bir bebeğin beynini ilk kez elime aldığım yerdi." ifadelerini kullandı.

Perlmutter, Gazze'de bir yıl boyunca küçük çocukların İsrailli askerler tarafından "kazara veya bilinmeden vurulmasının imkansız olduğunu" vurguladı.

Mektubun devamında, "Vicdanımızın unutmamıza izin vermeyeceği çığlıkları ve feryatları duymanızı dileriz. Bu çocukları toplu halde kasıtlı olarak öldüren ülkeyi neden silahlandırmaya devam ettiğinizi anlayamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin en büyük hastaneleri ve kliniklerinde toplam 254 hafta geçiren doktorlar ayrıca, Gazze'deki hastanelerde veya diğer sağlık tesislerinde, "herhangi bir Filistin militan faaliyeti görmedikleri" bilgisini paylaştı.

Mektup şu ifadelerle son buldu:

"İsrail'e silah ve mühimmat tedarik etmeye devam ettiğimiz her gün, kadınların bombalarımızla parçalandığı ve çocukların kurşunlarımızla öldürüldüğü bir gün olmaya devam ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, sizden ricamız şu: Bu çılgınlığa hemen son verin."

AA

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