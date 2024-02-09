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9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Gazze’de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

09 Şubat 2024, Cuma 18:38
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “Gazze’de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek” açıklamasında bulundu.

DSÖ’nün X sosyal medya platformundan, Gazze’de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.“Gazze’de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor.” ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu. Paylaşımda, “Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek.” ifadesi yer aldı. Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, “acil ateşkes” çağrısı yapıldı.   

BM’nin yardımı reddedildi 

İsrail’in bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yardım misyonu taleplerinin yarısını reddettiği bildirildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından Gazze’nin kuzeyinde yaşanan gıda sıkıntısına ilişkin paylaşımda bulundu.  UNRWA’nın Gazze Vadisi’ne en son gıda yardımını 23 Ocak’ta yaptığına işaret eden Lazzarini, “Bu yıl başından itibaren Gazze’nin kuzeyine yardım misyonu taleplerimizin yarısı reddedildi.” ifadesini kullandı. Lazzarini, BM’nin Gazze’nin kuzeyinde yoğun beslenme yetersizliği ve açlık tespit ettiğine dikkati çekti. Gazze’nin kuzeyinde yaşayan en az 300 bin kişinin hayatta kalmasının UNRWA yardımlarına bağlı olduğunu söyleyen Lazzarini, “Erişimin engellenmesi, hayat kurtaran insani yardımın engellenmesine neden olur. Gerekli siyasi irade ile bu durum kolaylıkla tersine çevrilebilir.” dedi.

AA

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