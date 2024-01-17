Gazze'de insanların ihtiyacı karşılanamıyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde, belediyeye ait ağır ve orta ölçekli araçların yaklaşık yüzde 70'ini kasıtlı olarak hedef alarak hizmet dışı bıraktığı belirtildi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda belediye araçlarına verilen zarar ve aksayan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Belediyesine ait araçların yaklaşık yüzde 70'inin hizmet dışı kaldığını ifade eden Serrac, "İsrail ordusu, belediyenin araç sıkıntısı çektiği bu dönemde, belediye hizmetlerinde çalışan 130 ağır ve orta ölçekli aracın 90'dan fazlasını kasıtlı bombalayarak imha etti." dedi.

Gazze Şeridi ve kent merkezinde koşulların çok zor olduğuna işaret eden Serrac, enkazları kaldırmak, sokakları açmak ve vatandaşlara su ve sanitasyon hizmetleri sağlamak için tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli ekipmanları acilen Gazze'ye ulaştırmaları çağrısında bulundu.

Serrac, İsrail'in saldırılarında belediyenin tüm tesislerinin etkilendiğini, ofislerinden birkaç tanesi dışında çoğunun bombardımanlarda yıkıldığını dile getirdi.

"En büyük sıkıntı yakıt eksikliği"

Gazze Belediye Başkanı Serrac, abluka ve saldırılar yüzünden ciddi derecede yakıt sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, "Geçen Kasım ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne bir litre yakıt girişi olmadı. Dolayısıyla bu durumun hizmetlere olumsuz yönde büyük etkisi oldu." dedi.

Gazze halkına şu ana kadar yeteri kadar su sağlayamadıklarını kaydeden Serrac, "Şehirde su neredeyse yok. Olan miktarın da çok azı içmeye uygun." ifadesini kullandı.

Serrac, "Gazze'de temel hizmetleri sağlayamıyoruz. Aynı zamanda kentteki tonlarca çöp yakılıyor. Bu durum zehirli gazların yayılmasına sebep oluyor ve insan sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor." diye konuştu.

Vatandaşların ihtiyacı karşılanamıyor

Şehirdeki yollarda yıkılan binaların molozları ve enkazların olduğuna işaret eden Serrac, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yıkıntılarla dolu olan bu yolları vatandaşların, ambulansların, kurtarma ve acil durum ekiplerinin hareketine açabilmemiz çok zorlaştı. Her gün çok sayıda şikayet alıyoruz ve vatandaşların su, sanitasyon ve hatta hijyen hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz."

Serrac, Gazze Şeridi'nde altyapının İsrail ordusunun bombardımanında tahrip olduğunu, sokaklarda, okullarda, barınma merkezlerinde ve bazı hastanelerde kanalizasyon suyunun taştığını kaydetti.