Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 45 bine dayandı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 44 bin 758'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 430 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin şehit edildiği, 84 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 758'e, yaralı sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait konutları ve yerinden edilenlerin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cibaliya beldesinin Halebi kavşağındaki sivillerin hedef alındığı bombardımanda 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birçok bölgeyi bombaladı. Saldırılar Beyt Lahiya ve Cibaliya beldelerinde yoğunlaştı.

İsrail askerleri, Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Zeyd bin Harise" okulunu ateşe verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin baskın düzenledikleri okulun sınıflarından çıkan alevler görüldü.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere ait binalara saldırılar düzenleyerek havaya uçurdu. Söz konusu bölgelerde eş zamanlı olarak İsrail askeri araçlarından ateş açıldı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Istafavi bölgesi civarındaki ve Cibaliya'daki konutları hedef alan İsrail ordusu, kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu daha hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Ebu Hüseyin Okulu"nu hedef aldı.

Saldırı sonucu okulun büyük kısmı yıkılırken ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bir ev ve bir grup sivili hedef alan iki hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde daha önce bombaladığı El-İstikame Camisi'nin minaresini yıktı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan, daha önce bombaladığı El-İstikame Camisi'nin minaresini yıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri, Refah kentinin doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ne girdi ve burada yer alan El-İstikame Camisi'nin minaresini tahrip etti.

Görüntülerde, İsrail'e ait askeri araçlar ve buldozerlerin, caminin minaresini yıktığı görüldü.

İsrail savaş uçakları, daha önce camiyi bombalamış, saldırılar sonucu hasar gören ibadethane kullanılamaz hale gelmişti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında 819 cami tamamen yıkılırken saldırılarda 153 cami ciddi şekilde hasar gördü.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine baskın ve hava saldırısı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine baskın düzenleyerek, insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli katledildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri ile kentteki silahlı gruplar arasında çatışmalar çıkarken, bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in baskınla eş zamanlı İHA ile saldırdığı, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerleri Tubas'ta bir döviz bürosuna baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tubas'taki olaylarda 2 Filistinli öldürüldü.

İsrail saldırısında ölen Filistinlilerin Adiy Rıdvan Mustafa Derağame (32) ile Halil Mecdi Hikmet el-Mısri (26) olduğu ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, şehit edilen Filistinliler, İsrail ordusuna ait İHA'lar tarafından Tubas'ın doğusundaki Safih bölgesinde hedef alındı.

İsrail güçleri, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını da engelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 15 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında düzenlediği hava saldırılarında 15 Filistinli şehit oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun’da bazılarında yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evlere düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının yoğun ve artarda kasabayı hedef alan birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.