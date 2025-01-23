Gazze’de kaybedecek zaman yok

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze’deki insanların barınak ihtiyacının karşılanması için kaybedilecek zamanın olmadığını bildirdi. Laerke, “Şimdi büyük bir umut zamanı, kırılgan ama hayatî. Bu ateşkes anlaşması devam etmeli” dedi.

Laerke, Gazze’deki insanî duruma işaret ederek, şöyle devam etti: “Bu yardımları en üst düzeye çıkarmalıyız ve çıkaracağız. Açlık yaygın, insanlar evsiz, hastalıklar ve yaralanmalar yaygın ve çocuklar ailelerinden ayrı. Gazze’nin üzerinde derin bir psikolojik travma bulutu bulunuyor. Önceliklerimiz arasında gıda yardımlarını ulaştırılmak, fırınlar açmak, sağlık hizmeti sağlamak, hastaneleri yeniden faal hale getirmek, su şebekeleri ve barınakları onarmak için malzeme getirmek yer alıyor.” *** Gazze’deki soykırım yetmedi mi? Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria’ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu. Gazze’de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı’na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, saldırılarda 10 Filistinlinin can verdiğini belirtti. *** İsrail Batı Şeria’ya saldırılarını sürdürüyor İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampında önceki gün başlattığı saldırılarını dün de sürdürdü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Cenin’deki saldırılarını genişleterek birçok mahalleyi hedef aldı, çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Zaman zaman silahlı çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bölgede askerî buldozerler, altyapıyı, Filistinlilere ait mülkleri ve ticarî işletmeleri yıkmaya başladı. Saldırılarda şu ana kadar 10 Filistinli öldürüldü, 40 Filistinli de yaralandı. AA

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