“Gazze’deki ABD hastanesi şüphe uyandırıyor”

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında inşa edilen ABD askerî sahra hastanesinin “şüphe” uyandırdığını belirtti.

Keyle, Filistin Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Bu hastane, hakkında büyük soru işaretleri olan siyasî bir programla bağlantılı olması ve Filistin halkının karşı çıktığı Yüzyılın Anlaşması planı kapsamında inşa edildiği için şüphe uyandırıyor.” ifadesini kullandı. ABD’li yetkililerin, Filistin halkına yardım etmek istiyorlarsa Gazze’deki savaşı durdurmaları ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu desteklemeleri gerektiğini, ayrıca Gazzelilere hizmet veren Kudüs hastanelerine de yardımda bulunulabileceğini belirten Keyle, Sağlık Bakanlığı ile Filistin hükümetinin Gazze’deki sağlık sektörünün çökmemesi için çalıştığını vurguladı. AA

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