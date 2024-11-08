Gazze Şeridi’ndeki doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail’in 13 aydır soykırıma maruz kalan bölgede sağlık sistemine yönelik işlenen ihlalleri protesto etti.
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Gazze-Avrupa Hastanesi tarafından düzenlenen eyleme, doktorlar ve sağlık çalışanları da katıldı. Eylemde, “Ambulansların ve sivil savunma araçlarının hedef alınması savaş suçudur”, “Kimi ilgilendiriyorsa: Gazze’nin kuzeyinde sağlık sistemi durdu”, “Gazze’deki hastaneleri kurtarın, uluslararası toplum nerede” yazılı pankartlar taşındı.
AA