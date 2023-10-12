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12 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Gazze'deki kuşatmadan çok endişeliyim

12 Ekim 2023, Perşembe 14:24
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, saldırıya uğrayanın kendini savunma hakkı olduğunu ancak birçok masum sivilin öldüğü Gazze'de topyekun bir kuşatma olmasından büyük endişe duyduğunu söyledi.

Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumu sırasında konuşan Papa, İsrail ve Filistin’de yaşananları acı ve endişeyle takip etmeye devam ettiğini belirtti.

 

Rehinelerin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapan Papa Franciscus, şunları kaydetti:

"Saldırıya uğrayanın kendini savunma hakkı vardır ama Filistinlilerin yaşadığı ve birçok masumun öldüğü Gazze'de topyekun kuşatma olmasından çok endişeliyim. Terörizm ve aşırılık, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmanın çözümüne yardımcı olmuyor; nefreti, şiddeti ve intikamı körüklüyor ve her ikisine de acı çektirmekten başka bir işe yaramıyor."

Katoliklerin ruhani lideri, Orta Doğu'nun savaşa değil barışa, adalete ve diyaloğa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Papa, 7 Ekim'de deprem felaketi yaşayan Afganistan'ı da özel olarak düşündüğünü, acı çeken halka yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğü aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin öldüğünü, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin öldüğü, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

AA

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