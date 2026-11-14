Kira uçurumu büyüyor

TCMB’nin Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye’de konut kiraları illere göre büyük farklılık gösterdi. İstanbul, 100 metrekarelik konutlar için hesaplanan 44 bin 332 liralık ortalama kira bedeliyle ilk sırada yer aldı.

Veriler, Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz kira piyasaları arasındaki farkın boyutunu da gösterdi. İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası, Mardin'deki bedelin yaklaşık dört katına ulaştı. İki il arasındaki aylık fark 33 bin 232 lira olarak hesaplandı. İstanbul’u 35 bin 186 lirayla Muğla, 28 bin 540 lirayla İzmir izledi. Antalya’da ortalama kira 26 bin 346, Ankara’da ise 23 bin 921 lira olarak hesaplandı. En düşük kira bedeli 11 bin 100 lirayla Mardin’de görülürken Ağrı’da 11 bin 197, Muş’ta 11 bin 538 lira oldu. Haber Merkezi

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