"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazze'nin güneyinde de un ve ekmek krizi derinleşiyor: 'Böcek ve kurtlarla dolu unları almak zorunda kalıyoruz'

28 Ekim 2024, Pazartesi 16:17
İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinliler, un ve ekmek bulabilmek için uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Gazze susuz ve gıdasız

 

Filistinlileri göçe zorlama planı kapsamında yoğun kara ve hava saldırıları ve bölgeye uyguladığı sıkı ablukayla halkı aç ve susuz bırakmak dahil her yolu deneyen İsrail, son olarak hastaneler, ilk yardım ve sivil savunma ekipleri ile araçlarını kasıtlı olarak hedef alarak Filistinlileri "ölmek ya da gitmek" arasında seçim yapmaya zorluyor.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Han Yunus'a göçe zorlanan Abdurrahman Hadura, yaptığı açıklamada, "Ailemize bir gün yetecek ekmeği alabilmek için saatlerce kuyrukta kalıyoruz. Bazen bir ekmek dahi alamayabiliyoruz. Durum gittikçe daha da kötüleşiyor." dedi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ve orta kesimlerinde un ve temel gıda maddelerine ulaşmada ciddi bir kriz yaşandığını belirten Hadura, "Bu kriz, zaten yorgun olan yerinden edilmiş insanların hayatlarını etkiliyor ve onların koşullarının daha da kötüleşmesine ve Gazze'nin güneyinde kıtlığın ortaya çıkmasına neden olacak." dedi.

Hadura, bir an önce İsrail soykırımının sona ermesini ve ablukanın kaldırılmasını temenni etti.

Çalışan tek fırın her an kapatılma tehdidiyle karşı karşıya

Han Yunus'ta ekmek fırıncısı Ahmed el-Benna, bölgedeki insanlara ekmek sağlayabilmek ve gıda krizini hafifletmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

"Dünya Gıda Örgütü'nün (DSÖ) çok sayıda fırını işletmek için yeterli miktarda un girişi sağlayamaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde sadece fırınımız faaliyet gösteriyor." diyen Benna, mevcut un miktarının tükenmesi durumunda da fırınının her an kapatılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ne girişlerin sürekli olarak kapatılması ve tırların bekletilmesi nedeniyle gıda maddelerinin bölgeye çok geç ulaştığını ve yolda bozulduğunu ifade eden Benna, "Elimize ulaşan olan un ve diğer gıda maddelerinin çoğu güneşin altında ve sıcakta uzun süre bekletildiği için sağlıksız." dedi.

Halk bozuk un kullanmak zorunda kalıyor

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde yerinden edilmiş insanlar, İsrail'in bölgeye un dahil gıda girişine engellemesi nedeniyle çocuklarını beslemek için böceklenmiş ve kurtlanmış unları kullanmak zorunda kalıyor.

Gazzeli Um Samir Ahmed, "Satılan unlar kalitesiz, böcek ve kurtlarla dolu. Çocuklarımız açlığını gidermek için yine de almak zorunda kalıyoruz." dedi.

Bozuk unların tadının kötü olduğunu belirten Ahmed, çocukların bu unlardan yapılan ekmekleri daha rahat yiyebilmesi için içine zahter karıştırarak yoğurduğunu belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, 3 haftada Gazze'nin kuzeyinde 1000 Filistinliyi daha öldürdü

    Filipinler'deki Trami Tropik Fırtınası sebebiyle 97 kişi öldü

    Irak, İsrail'i BM'ye şikayet etti

    Gazze'nin güneyinde de un ve ekmek krizi derinleşiyor: 'Böcek ve kurtlarla dolu unları almak zorunda kalıyoruz'

    Lübnan'daki İsrail katliamı da artarak devam ediyor!

    Mersin - Mezitli'de evde yangın çıktı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Bediüzzaman mevlidi okutuldu

    Cezair Atik dualarla

    Avukatı ziyaret etti

    Gündem sürekli değiştirilirken vatandaşın cebi boş kaldı

    Gazze susuz ve gıdasız

    Özel güvenlik şirketleri tartışılıyor

    Elektriğe gizli zam

    ‘Umut hakkı’ tartışması

    Sessizlik ne zamana kadar sürecek?

    Dünya, İsrail'e karşı birleşmeli

    Çiftçi traktörünü satıyor

    İsrail, hastaneleri de yok ederek Gazzelileri göçe zorluyor!

    Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Linç
    Genel

    Avukatı ziyaret etti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tama’
    Süleyman KÖSMENE

    Koğuş penceresinde bir bayrak
    Şükrü BULUT

    Yenidoğan bebek cinayetleri ve Kemalizm…
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantı haftasına girerken
    Genel

    Bediüzzaman mevlidi okutuldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kudsî hizmetlere perde olma tehlikesi
    Mehmet KARA

    Çözüm ama nasıl?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.