Gazze susuz ve gıdasız

İsrail’in baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi’nden çıkarılan Filistinli kadın Ummü Adiy Ebu Helil, “Hastanede kuşatma altında günlerce susuz ve gıdasız kaldık” dedi.

İsrail ordusunun cuma sabahı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ne baskın yapmasının ardından hastaneden çıkartılan Filistinli kadın Ummü Adiy Ebu Helil, günlerce yiyecek ve su olmadan hastanede sıkı bir kuşatma altında kaldıklarını söyledi. Gazze kentindeki El Ehli Baptist Hastanesi’ne ulaşan Ebu Helil, yaptığı açıklamada, “Hastanede kuşatma altında günlerce susuz ve gıdasız kaldık” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun, yaralı oğluyla birlikte sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesi’nden çıkmalarına izin verdiğini belirten Ebu Helil, “Ordu, erkekleri, hastaları ve sağlık ekiplerini hastanede alıkoyarken, kadınların Gazze kentine gitmelerine izin verdi” diye konuştu.

Onların akıbeti belirsiz

Ebu Helil, yaralı oğlu Adiy ile ordunun doğudaki Selahaddin Caddesi boyunca belirlediği bir güzergah üzerinden 10 kilometreden fazla yürüdüğünü söyledi. Gazze Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahir Şamiye de İsrail ordusunun, baskının ardından kadınları hastanenin bahçesinde erkeklerden ayırdığını ve kadınlara Gazze kentine gitme izni verdiğini belirtti. Şamiye, “Ordu, hastalar, yaralılar, sağlık ekipleri ve Başhekim Husam Ebu Safiyye’yi gözaltına aldı. Onların akıbeti belirsiz” ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, günlerdir kuşattığı Kemal Advan Hastanesi’ne cuma sabahı baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.