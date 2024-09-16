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16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazze'nin kuzey bölgelerinde şimdi de "ekmek krizi" alarmı!

16 Eylül 2024, Pazartesi 13:40
Gazze Şeridi'ndeki Acur Fırınları'nın sahibi Kamil Acur İsrail'in ekmek üretimi için gerekli yakıt ve ham madde girişini engellemesi nedeniyle sahibi olduğu 6 fırından 5'inin kapandığını ve bölgede bir ekmek krizinin baş gösterebileceğini söyledi.

Acur Fırınları sahibi Kamil Acur, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için "açlık" uyarısında bulundu.

Ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde sahibi olduğu 6 fırından 5'inin kapandığını belirten Acur, şöyle konuştu:

"İsrail'in ham madde ve yakıt girişini engellemeyi sürdürmesi halinde çalışmaya devam eden tek fırınımız da bir hafta içinde kapanma tehdidi altında.

Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki fırınlara 10 gündür yakıt ulaştırılmadı. İsrail, yaklaşık bir ay önce bölgeye un, şeker ve maya gibi temel malzemelerin girişini kısıtladı."

Yakıt ve ham madde krizinin fırınların kapanmasına yol açtığına dikkati çeken Acur, söz konusu krizin sürmesi durumunda işler durumdaki tek fırında da çalışma günlerini azaltmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Acur, açık kalan son fırınlarının Gazze'nin en büyük fırınlarından biri olduğunu belirterek, Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki çok sayıda insanın ekmek ihtiyacını bu fırından giderdiğini vurguladı.

Gazze'nin kuzeyinde insanların çoğu için tek yiyecek "bir somun ekmek"

Açık kalan bu son fırının kapanmasının ekmek krizine yol açabileceği uyarısında bulunan Acur, özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşayan Filistinliler için tek yiyeceğin bir somun ekmek olduğunu dile getirdi.

Gazze'de ham madde ve yakıt krizinin daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesini isteyen Acur, uluslararası kurum ve kuruluşlara "acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yoğun saldırı ve abluka altında yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, kriz boyutunda gıda, su ve ilaç eksikliği çekiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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