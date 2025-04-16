Gazze'ye ateşkes sırasında giren stoklar da tükendi!

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ne ateşkes sırasında giren yiyecek stoklarının tükendiğini açıkladı.

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UNRWA'nın sosyal medya hesabı X'te UNRWA Gazze Operasyonları Kıdemli Müdür Yardımcısı John Whyte'nin açıklamasına yer verildi.

Whyte, ateşkes sırasında Gazze'ye giren stokların tükendiğini ifade etti.

Gazze'nin son bir aydır abluka altında olduğuna, gıda, gıda dışı malzeme ya da herhangi bir şeyin girişine izin verilmediğine dikkati çeken Whyte, "Geçen yıl olduğu gibi yeniden kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli şehit oldu, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise şehit olan Filistinlilerin sayısı 51 bine, yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.