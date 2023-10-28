Gazze'ye basının ulaşma imkanı yok

Uluslararası basın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırılarını sadece İsrail tarafından takip edebiliyor.

İsrail ordusu, gece saatlerinde karadan, havadan ve denizden saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde kara operasyonuna başladı.

Uluslararası basın Gazze Şeridi'nin İsrail içinde görülebildiği ve çalışmalarına izin verilen Gazze'nin kuzeyinde sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki Sderot'a akın etti.

Gün boyunca dünyanın farklı noktalarından gelen gazeteciler abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail ordusunun düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarını okuyucularına ve izleyicilerine canlı yayınlar, son dakikalar, görüntü ve fotoğraflarla aktardı.

Gazze'ye insani yardım zor giriyor, basın gidemiyor

İnsani yardımların bile kısıtlı şekilde ulaştığı Gazze'ye yabancı basının ulaşma imkanı bulunmuyor.

Filistinli gazeteciler, Gazze'de giderek büyüyen insani kriz, büyük yıkım ve sivil can kayıplarını, internet ve iletişim kesintisinin yanı sıra can güvenliği tehlikesi altında dünyaya duyurmaya çalışıyor.

İsrail ordusu, gazetecilerin can güvenliğine ilişkin teminat vermiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve güven içinde dağıtılması için ateşkes çağrıları yapıyor. Bunun yanı sıra savaş zamanında basın özgürlüğünün sağlanması ve medyanın görevini yapabilmesi için Gazze'ye geçişe izin verilmesi konusunda imza kampanyaları düzenleniyor.

Gazze'de öldürülen gazeteciler için İsrail'i suçlayan basın örgütleri, İsrail içinde görev. yapan medya çalışanlarının büyük baskı gördüğüne işaret ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda bugüne kadar 24 Filistinli gazeteci öldü.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütüne göre, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de tırmanan İsrail-Filistin çatışmasında 4 İsrailli, 1 Lübnanlı ve 24 Filistinli olmak üzere toplam 29 basın mensubu öldü.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.