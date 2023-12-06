Gazzeliler de hür yaşamalı

Tel Aviv’de bir grup İsrailli aktivist Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ederek, “İsrail savaşı durdurmalı ve Gazzeliler de özgürce yaşamalı” ifadesini kulandılar.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan bir grup aktivist, ordunun Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ederek, savaşın durması çağrısında bulundu. Tamamını İsrailli Yahudilerin oluşturduğu grup, ellerinde “Savaşı durdurun”, “Hemen ateşkes” ve “Katliama hayır” şeklinde İbranice ve İngilizce sloganların yazıldığı dövizler taşıdı. Göstericilerden Aliza Dror, Gazze’de olanlar için çok üzgün olduğunu söyledi. İsrailli birçok arkadaşının Gazzelileri desteklediğini söylemekten korktuğunu belirten Dror, “Almanya’da Yahudi Soykırımı olurken insanlar nasıl sessiz kalmışsa şimdi de öyle. İsrail savaşı durdurmalı ve Gazzeliler de özgürce yaşamalı.” ifadesini kullandı. İsrail’de doğduğunu ve bugünlerde burada yaşamanın kendisine zor geldiğini belirten 80 yaşındaki Dror, İsrail’in savaşı durdurmak istemediğini, daha fazla toprak elde etmek istediğini ve Filistinlileri denize dökmek istediğini kaydetti.

AA

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