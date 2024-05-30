Geç gelen adalet adalet olmayacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İsrail’in Refah’taki kamp saldırısına ilişkin uluslararası hukuk örgütlerine gönderdiği mektupta, “Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

TBB’den yapılan açıklamada, İsrail’in Refah’ta daha önce yerlerinden ettiği çadır kentte kalan Filistinli sivillere dönük saldırılarından sonra uluslararası hukuk örgütlerine “Soykırıma sessiz kalmayın” çağrısında bulunuldu. İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim 2023 itibarıyla başlayan fiili çatışma sürecinin seyri ve TBB’nin Uluslararası Ceza Mahkemesine “soykırım kastı” vurgusuyla yaptığı başvurunun hatırlatıldığı mektupta, şu ifadeler yer aldı: “Bütün bu koşullar altında, üyesi olduğumuz uluslararası avukatlık örgütlerine 20 Ekim 2023 tarihli çağrımızı yineliyoruz. Bugün tüm meslektaşlarımız insan haklarından yana olma tarihi sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. İnsanlık tarihinin tanıklık ettiği en ağır insanlık suçları işlenirken; uluslararası hukukun, çocuklar ve masum siviller hayatlarını kaybettikten sonra failleri cezalandırması adaletin yerine gelmesini sağlamayacaktır. Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir.” AA

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