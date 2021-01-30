“Guantanamo’yu kapat”

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Joe Biden’a Guantanamo Bay’deki tutukevini âcilen kapatma çağrısında bulundu.

Örgütün açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Endonezya’da 2002 ve 2003 yıllarında 214 kişinin vefat ettiği bombalı saldırılarla ilgili Guantanamo’da tutulan 3 zanlıyı yargılanmak üzere askerî mahkemeye sevk ettiği iddiaları üzerine geldi. Açıklamada, Guantanamo tutukevinin bütünüyle uluslar arası adalet ve insan hakları standartlarına aykırılığı sembolize ettiği vurgulanarak, “Guantanamo’daki muamele ve hapsetme, Biden yönetiminin âcilen sona erdirmesi gereken bariz insan hakları ihlâlleridir.” ifadesine yer verildi. Guantanamo’da halen 40 Müslüman’ın yaklaşık 20 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, “Guantanamo gözaltı merkezi bir kez ve tamamen kapatılmalıdır.” çağrısı yapıldı. AA

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