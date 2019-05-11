Güney Afrika'da Mandela'nın partisi düşüşte

Güney Afrika genel seçimlerinde Afrika Ulusal Kongresi (ANC) oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı.

Son üç seçimde oyları azalan ANC, Nelson Mandela’nın başkan olduğu 1994 seçimlerinden bu yana en kötü sonucu aldı.

Ülkedeki yolsuzluk skandalları ve ırkçılıkla mücadelede başarısız politikalar sonucu Afrika Ulusal Kongresi'nin oy oranının azaldığı yorumları yapılıyor.

Bağımsız Seçim Komisyonu verilerine göre, ANC yüzde 57,5, ana muhalefetteki Demokratik Birlik (DA) yüzde 20,8, Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 10,8 oranında oy aldı.

Daha çok beyazların oyunu alan DA ve EFF, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de oylarını arttırdı.

Bu sonuçlara göre 400 sandalyeli mecliste ANC'nin milletvekili sayısı 249'dan 230'a geriliyor. DA'nın sandalye sayısı 84'ten 89'a, EFF'nin 19'dan 44'e çıktı.

Sonuçlar bir yıl önce partinin başına geçen Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın beş yıl daha bu görevde kalabileceği anlamına geliyor.