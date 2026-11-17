Bulgaristan’ın Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden Liberya bayraklı "Gas Husky" adlı gaz tankeri battı. 19 kişilik Filipinli mürettebatı kurtarmak için bölgeye helikopter ve savaş uçakları sevk edilirken, deniz yüzeyinde üzerinde insanların bulunduğu bir can kurtaran salı tespit edildi.

Mısır’dan Romanya’ya doğru seyir halinde olan ve 3 bin 400 ton LPG taşıyan "Gas Husky" adlı gaz tankeri, Bulgaristan’ın Byala şehrinin yaklaşık 50 deniz mili doğusunda henüz belirlenemeyen bir sebeple battı. Radar kaybı ve acil durum sinyali Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, gaz tankeri gece yarısından kısa bir süre sonra radar ekranlarından kayboldu. Geminin acil durum vericisinin ise saat 08.02 itibarıyla etkinleştiği saptandı. Hava unsurları bölgeye sevk edildi Sinyalin alınmasının ardından Bulgaristan Denizcilik İdaresi Acil Kurtarma Faaliyetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Savunma Bakanlığı, çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye bir adet Cougar tipi helikopter ile iki adet Su-25 savaş uçağı gönderdi. Can kurtaran salı tespit edildi Bölgede yürütülen havadan arama faaliyetleri sırasında, deniz yüzeyinde üzerinde insanların bulunduğu bir can kurtaran salının tespit edildiği bildirildi. Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, gemide bulunan 19 kişilik Filipinli mürettebatın tahliyesi ve güvenliği için operasyonun aralıksız sürdüğünü açıkladı. AA

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