DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de geçen hafta 8 aylık bir bebeğin soğuktan öldüğünü anımsatarak, “Hiçbir çocuk soğuktan ölmemeli. Üstelik kış henüz yeni başlıyor.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu. Gazze’de 8 aylık bir bebeğin geçen hafta hipotermi sebebiyle can verdiğini hatırlatan Ghebreyesus, “Tüm hafta sonu boyunca bu yürek parçalayıcı haberi düşündüm. Hiçbir çocuk soğuktan ölmemeli. Üstelik kış henüz yeni başlıyor.” ifadelerine yer verdi.

400 bin kişi yüksek riskte

Ghebreyesus, Gazze’de sadece birkaç günlük yağışın dahi kampları sular altında bıraktığını, çadırları kullanılamaz hale getirdiğini ve aileleri soğuğa karşı savunmasız bıraktığını belirtti.

“Tahminen 950 bin yerinden edilmiş kişi, sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor; bunların 400 bini ise son derece yüksek risk altında.” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, halihazırda pek çok şeyini kaybetmiş aileler için çadırın, genellikle ellerinde kalan tek korunak olduğunu ve bunun kaybedilmesinin soğuğa, kirli suya ve hastalıklara tamamen açık hale gelmek anlamına geldiğinin altını çizdi.

Gazze bir de soğuğa terk edilmesin



Ghebreyesus, Gazze’nin savaş gölgesinde geçirdiği dördüncü kışı yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Barınma malzemeleri, temiz su ve hijyen ürünleri, ilaçlar, aşılar, hipotermiyi önleyecek ekipmanlar ile hastalık salgınlarını erkenden tesbit edip müdahale etmeyi sağlayacak laboratuvar malzemelerinin bölgeye geniş kapsamlı ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasına acilen ihtiyaç var. DSÖ ve ortakları, yardımları ulaştırmaya hazır. Hiçbir çocuk ölmemeli.”